Прогноз на неделю: в Пензенской области потеплеет до +15

10.03.2025 | 11:29

На начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области будет меняться. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник и вторник еще сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления, поэтому на улице окажется тепло, солнечно, преимущественно без осадков.

«Начиная со среды регион окажется во власти атмосферных фронтов целой серии западных циклонов. Периодически будут идти дожди различной интенсивности. При этом температурный режим продолжит повышаться и достигнет положительных значений в течение суток», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

С каждым днем за окном будет все теплее: если в начале рабочей недели уличные термометры покажут +3...+8 градусов, то в конце - до +15.

В минувшие выходные регион находился во власти теплого и сухого антициклона, ночью были слабые морозы, а днем солнечная погода с плюсовыми значениями температуры воздуха.