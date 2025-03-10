Сетевое издание|18+|Понедельник|10 мар 2025|12:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Прогноз на неделю: в Пензенской области потеплеет до +15

Печать
Telegram

На начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области будет меняться. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник и вторник еще сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления, поэтому на улице окажется тепло, солнечно, преимущественно без осадков.

«Начиная со среды регион окажется во власти атмосферных фронтов целой серии западных циклонов. Периодически будут идти дожди различной интенсивности. При этом температурный режим продолжит повышаться и достигнет положительных значений в течение суток», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

С каждым днем за окном будет все теплее: если в начале рабочей недели уличные термометры покажут +3...+8 градусов, то в конце - до +15.

В минувшие выходные регион находился во власти теплого и сухого антициклона, ночью были слабые морозы, а днем солнечная погода с плюсовыми значениями температуры воздуха.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте