11 марта пензенцев ждет весенняя погода

10.03.2025 | 21:15

Во вторник, 11 марта, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юга со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут -3...+2 градуса, осадков не ожидается.

Днем на улице будет +7...+12. В ночь на среду прогнозируется 0...+5 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

В народном календаре 11 марта Порфирий Поздний. На Руси подмечали, что теплу в это время верить нельзя: опасность заморозков еще велика. Если на Порфирия шел снег, ждали затяжных дождей летом. Южный или юго-западный ветер сулил потепление.