7 марта жителей Пензенской области ждет дождь

06.03.2025 | 22:00

В пятницу, 7 марта, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с запада со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на пятницу на улице будет -1...+4 градуса, местами ожидается умеренный дождь с мокрым снегом.

Днем термометры покажут +3...+8, а в ночь на субботу не опустятся ниже отметок +1...-4.

В народном календаре 7 марта - Маврикиев день. На Руси верили: если на Маврикия холодно и нет дождя, то лето в этом году будет сырым, а осень - теплой и сухой.