7 марта жителей Пензенской области ждет дождь

В пятницу, 7 марта, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.
Ветер подует с запада со скоростью 9-14 м/с.
В ночь на пятницу на улице будет -1...+4 градуса, местами ожидается умеренный дождь с мокрым снегом.
Днем термометры покажут +3...+8, а в ночь на субботу не опустятся ниже отметок +1...-4.
В народном календаре 7 марта - Маврикиев день. На Руси верили: если на Маврикия холодно и нет дождя, то лето в этом году будет сырым, а осень - теплой и сухой.
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