«Термодом» рассказал, каким будет бульвар в городе-курорте «Юга»

05.03.2025 | 16:19

Город-курорт «Юга», который холдинг «Термодом» строит в районе улицы 40 лет Октября, развивается. На разных стадиях готовности - 36 кирпичных коттеджей, первые покупатели уже делают ремонт и планируют переезд.

На берегу реки компания построила амфитеатр со сценой на воде, и осенью там состоялся концерт для сотрудников холдинга, участвующих в создании масштабного проекта.

Впереди - возведение новых домов, благоустройство территории, появление уникальных рекреационных пространств для отдыха и спорта.

Одной из популярных локаций «Югов» станет прогулочный бульвар. Холдинг «Термодом» поделился подробностями организации территории и показал фото «южного Арбата».

«Это будет целая улица с различными локациями для спорта, уютных бесед и шумных игр. Идеальное место, чтобы поддерживать полезные привычки или заводить новые. Например, на прогулочном бульваре установим воркаут-площадки, проложим отдельные дорожки для велосипедно-самокатного транспорта. Организуем огромное пространство, чтобы нашагать заветные 10 000 шагов», - рассказали в компании.

Пешеходный бульвар будет разделен на зоны тихого и активного отдыха. В первой появятся уютные беседки и качели, скамейки и шезлонги. Вдоль второй расположатся современные спортивные и игровые площадки, скейт-парк.

Все основные локации свяжет велодорожка.

«Термодом» предлагает пензенцам ознакомиться с проектом ближе, посмотреть, как выглядит строящийся город-курорт. Чтобы попасть на экскурсию, необходимо записаться на консультацию в офисе продаж компании. Телефон 8 (8412) 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.