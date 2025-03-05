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Общество

«Термодом» рассказал, каким будет бульвар в городе-курорте «Юга»

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Город-курорт «Юга», который холдинг «Термодом» строит в районе улицы 40 лет Октября, развивается. На разных стадиях готовности - 36 кирпичных коттеджей, первые покупатели уже делают ремонт и планируют переезд.

«Термодом» рассказал, каким будет бульвар в городе-курорте «Юга»

На берегу реки компания построила амфитеатр со сценой на воде, и осенью там состоялся концерт для сотрудников холдинга, участвующих в создании масштабного проекта.

Впереди - возведение новых домов, благоустройство территории, появление уникальных рекреационных пространств для отдыха и спорта.

«Термодом» рассказал, каким будет бульвар в городе-курорте «Юга»

Одной из популярных локаций «Югов» станет прогулочный бульвар. Холдинг «Термодом» поделился подробностями организации территории и показал фото «южного Арбата».

«Это будет целая улица с различными локациями для спорта, уютных бесед и шумных игр. Идеальное место, чтобы поддерживать полезные привычки или заводить новые. Например, на прогулочном бульваре установим воркаут-площадки, проложим отдельные дорожки для велосипедно-самокатного транспорта. Организуем огромное пространство, чтобы нашагать заветные 10 000 шагов», - рассказали в компании.

«Термодом» рассказал, каким будет бульвар в городе-курорте «Юга»

Пешеходный бульвар будет разделен на зоны тихого и активного отдыха. В первой появятся уютные беседки и качели, скамейки и шезлонги. Вдоль второй расположатся современные спортивные и игровые площадки, скейт-парк.

Все основные локации свяжет велодорожка.

«Термодом» рассказал, каким будет бульвар в городе-курорте «Юга»

«Термодом» предлагает пензенцам ознакомиться с проектом ближе, посмотреть, как выглядит строящийся город-курорт. Чтобы попасть на экскурсию, необходимо записаться на консультацию в офисе продаж компании. Телефон 8 (8412) 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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