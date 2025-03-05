Организатор квестов в Кузнецке рисковал безопасностью детей

05.03.2025 | 14:02

В Кузнецке прокуратура выяснила, что помещения, в которых организовали квесты для детей, не отвечают требованиям пожарной безопасности.

Предприниматель арендовал часть подвала в доме № 1 на улице Белинского. Сотрудники надзорного ведомства проверили комнаты, где играли дети, и установили, что там нет эвакуационных выходов, системы сигнализации, аварийного освещения и огнезащитной обработки конструкций.

Кроме того, персонал не прошел обучение относительно порядка действий в чрезвычайных ситуациях.

Прокуратура направила иск в суд о запрете деятельности предпринимателя. Требования рассмотрели и удовлетворили.

«Суд приостановил работу квест-центра до полного устранения нарушений», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.