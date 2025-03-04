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Общество

В Пензенской области у 982 человек выявили энтеробиоз

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В Пензенской области в 2024 году зарегистрировали 18 очагов энтеробиоза (инфекционное заболевание, вызываемое паразитическими червями - острицами): 3 - в детских садах и 15 - в школах.

В целом за 12 месяцев остриц нашли у 982 жителей региона, в том числе у 961 ребенка, сообщили в областном центре гигиены и эпидемиологии.

Специалисты уточнили, что до этого наблюдалась тенденция к снижению количества очагов, однако в 2024-м показатели выросли.

Чаще всего энтеробиозом болели представители городского населения - 71,2%, тогда как процент сельских жителей составил 28,7. Самые высокие значения имели место среди младших школьников и детсадовцев.

Специалисты подчеркнули важность проблемы и недостаточную изученность ущерба, наносимого острицами здоровью детей.

«Основными компонентами клинической картины являются:

- перианальный зуд, как правило, в ночное время, связанный с последними минутами жизни самки при яйцекладке;

- острые боли в животе, возникающие во время приема пищи и локализующиеся в области пупка;

- дисбиоз кишечника;

- заползание паразита в другие органы и ткани (брюшную полость, яичники, матку и т. д.);

- развитие вульвовагинитов у девочек;

- инфекции мочевыводящих путей;

- аллергические проявления;

- отставание в нервно-психическом развитии», - конкретизировали в центре гигиены и эпидемиологии.

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