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Общество

В каменской больнице подрядчик не смог вовремя отремонтировать крышу

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В Каменском районе допущены нарушения законодательства при реализации нацпроекта «Здравоохранение». Их выявила прокурорская проверка.

В августе 2024 года Каменская центральная районная больница заключила госконтракт с частной фирмой на капитальный ремонт здания инфекционного отделения.

Общая стоимость работ составила свыше 1,6 млн рублей. Однако подрядчик сорвал сроки, не исполнив вовремя свои обязательства.

Прокуратура возбудила административное дело. По итогам его рассмотрения фирма оштрафована на сумму более 161 тыс. рублей. Ее внесли в реестр недобросовестных поставщиков, контракт расторгли.

«Капитальный ремонт здания инфекционного отделения выполнила другая организация», - проинформировала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Ранее прокуратура выявила аналогичное нарушение в Бессоновском районе. За срыв сроков ремонта кровли стационара в больнице и помещений врачебной амбулатории в селе Степановка подрядную организацию оштрафовали более чем на 862 тыс. рублей.

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