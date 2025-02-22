Сетевое издание|18+|Суббота|22 фев 2025|16:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензенской области введен режим повышенной готовности

Печать
Telegram

С субботы, 22 февраля, в Пензенской области вводится режим повышенной готовности. Это связано с дополнительной защитой населения от чрезвычайных ситуаций «в связи со сложившимся комплексом неблагоприятных метеорологических явлений».

Соответствующее распоряжение губернатора размещено на сайте регионального правительства. Режим касается органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Там, где нет штатных служб, в выходные и праздничные дни уполномочены дежурить должностные лица. Их задача - оперативно оценивать обстановку и принимать управленческие решения.

Главы городских округов и муниципальных районов обязаны привести силы и средства в готовность к реагированию в случае аварий на подведомственных объектах топливно-энергетического комплекса, сферы здравоохранения, образования, культуры, жилищной и социальной. Представители власти должны убеждать людей до минимума сократить нахождение на открытом воздухе, соблюдать меры пожарной безопасности и знать порядок действий в случае обморожения.

Также необходимо организовать помощь водителям и пассажирам автомобилей, которые по каким-либо причинам не могут продолжать движение, и подготовить технику для работы в условиях низких температур.

Жилища граждан из группы риска подлежат внесению в реестр и постановке под контроль.

Руководителям организаций поручено проверить готовность систем оповещения и провести с сотрудниками тренировки по эвакуации.

Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.

Согласно прогнозам синоптиков, в выходные дни в регионе будет холодно: по ночам - -13...-19 градусов, днем - от -5 до -11.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте