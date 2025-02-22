В Пензенской области введен режим повышенной готовности

22.02.2025 | 13:03

С субботы, 22 февраля, в Пензенской области вводится режим повышенной готовности. Это связано с дополнительной защитой населения от чрезвычайных ситуаций «в связи со сложившимся комплексом неблагоприятных метеорологических явлений».

Соответствующее распоряжение губернатора размещено на сайте регионального правительства. Режим касается органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Там, где нет штатных служб, в выходные и праздничные дни уполномочены дежурить должностные лица. Их задача - оперативно оценивать обстановку и принимать управленческие решения.

Главы городских округов и муниципальных районов обязаны привести силы и средства в готовность к реагированию в случае аварий на подведомственных объектах топливно-энергетического комплекса, сферы здравоохранения, образования, культуры, жилищной и социальной. Представители власти должны убеждать людей до минимума сократить нахождение на открытом воздухе, соблюдать меры пожарной безопасности и знать порядок действий в случае обморожения.

Также необходимо организовать помощь водителям и пассажирам автомобилей, которые по каким-либо причинам не могут продолжать движение, и подготовить технику для работы в условиях низких температур.

Жилища граждан из группы риска подлежат внесению в реестр и постановке под контроль.

Руководителям организаций поручено проверить готовность систем оповещения и провести с сотрудниками тренировки по эвакуации.

Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.

Согласно прогнозам синоптиков, в выходные дни в регионе будет холодно: по ночам - -13...-19 градусов, днем - от -5 до -11.