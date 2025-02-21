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Общество

Ремонт подпорной стенки на ул. 8 Марта до сих пор не начался

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Полоса под путепроводом в районе улиц Карпинского и 8 Марта, перекрытая с ноября, станет доступна еще не скоро.

Тему поднял один из читатель портала PenzaInform.ru. «Когда откроют крайнюю правую полосу в направлении центра? Закрыли по осени из-за каких-то плит. До сих пор не могут открыть, в часы пик ездить сложно», - пожаловался мужчина.

Редакция направила его обращение в городскую администрацию и в пятницу, 21 февраля, получила ответ.

Замглавы Ильдар Усманов напомнил, что движение ограничено из-за аварийного состояния подпорной стенки: одна из плит частично вывалилась и может в любой момент рухнуть на дорогу.

Из-за технологических особенностей путепровода действовать без предварительной разработки проектно-сметной документации на устранение дефекта нельзя.

По словам Усманова, сейчас как раз создается ПСД, затем специалисты смогут приступить к восстановлению подпорной стенки.

Конкретные сроки не называются.

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