В Пензе перегородили полосу, на которую может рухнуть плита

09.11.2024 | 14:28

Бетонная плита, грозящая упасть на автомобили при въезде на улицу 8 Марта в Пензе, привлекла внимание ответственных лиц. Об этом сообщила читательница сетевого издания «ПензаИнформ».

Ранее автомобилисты предупреждали друг друга в Сети об осторожности при проезде через опасное место. Плита частично вывалилась из опорной стены и может в любой момент рухнуть на дорогу.

«Как показывает практика, пару серьезных ливней - и она ляжет», «А если еще и морозцем прихватит - тогда точно», - прогнозируют пензенцы.

«Осторожнее там, лучше избегать первой полосы, пока не починят», - призывает один из комментаторов.

«Бревном, что ли, подоприте», - сыронизировала подписчица.

В субботу, 9 ноября, стало известно, что безопасностью водителей все же озаботились.

«Первая полоса, над которой нависла опасность, перегорожена бетонными блоками, на них установлены знаки», - рассказала горожанка.

В подтверждение своих слов она прислала фото. На них видно, что из-за искусственного препятствия водители объезжают проблемный участок.