Авиашоу на 9 Мая в Пензе может стать особенно ярким

21.02.2025 | 15:43

9 Мая, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Пензе планируют устроить грандиозное авиашоу.

Ранее глава города Олег Денисов сообщил, что намечено традиционное шоу от Пензенского отделения ДОСААФ.

В пятницу, 21 февраля, он заявил в своем телеграм-канале: День Победы может стать особенно ярким благодаря выступлению пилотажной группы Федерации авиации общего назначения России.

Денисов встретился с вице-президентом и региональным представителем федерации Дмитрием Суменковым. Они обсудили возможность демонстрационных полетов, выразив надежду, что все сложится.

Кроме того, в городе планируют впервые установить плавучую сцену на Суре. По словам главы Пензы, это будет небольшой изюминкой торжеств.

В прошлом году 12 июня над Соборной площадью в Пензе намечали устроить авиашоу пилотажной группы «Крылья» Федерации авиации общего назначения России, но оно не состоялось из-за неблагоприятных погодных условий.

В 2023-м перед пензенцами в День России и День города выступала пилотная группа Всероссийской федерации авиационных гонок. Авиашоу обошлось в 3 млн рублей.