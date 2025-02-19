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Общество

Желающих купить дом на маткапитал предупредили об изменениях

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С 2025 года жители Пензенской области, желающие купить дом на средства маткапитала, должны будут получить специальное заключение.

В нем укажут, что недвижимость пригодна для проживания и соответствует всем нужным требованиям.

«Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории России, не должно быть ветхим (аварийным). Ремонт жилого помещения применительно к распоряжению материнским капиталом улучшением жилищных условий не является», - отметили в пензенском отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Заключение выдают комиссии, в составе которых представители жилинспекции, Роспотребнадзора и других ведомств. Они оценят помещения, проверят, соответствуют ли они необходимым требованиям, например, к техническому состоянию строительных конструкций. Также определят, если ли возможность эвакуироваться из дома в случае чрезвычайной ситуации.

Документ можно получить в районной администрации. После этого владельцев сертификата ждут в СФР по Пензенской области. Там нужно будет написать заявление о распоряжении средствами маткапитала.

С 1 февраля размер выплаты составил 912 тыс. рублей. Эти деньги могут получить семьи, в которых после 1 января 2020 года родился второй, третий или последующие дети, в случае, если ранее они не воспользовались этой мерой поддержки.

В 2025 году маткапитал на первого ребенка составляет 690 266 рублей.

Ранее стало известно, что с 1 марта этого года средства сертификата можно будет направить на строительство индивидуального жилого дома по договору подряда с использованием эскроу-счета.

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