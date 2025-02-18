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Общество

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 19 февраля

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19 февраля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -12...-17 градусов, днем температура воздуха поднимется до отметок -7...-12 градусов.

На протяжении суток станет дуть умеренный юго-западный ветер, временами его порывы могут достигать 11 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на этой рабочей неделе регион окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в среднем температура воздуха будет на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

На Руси верили: если 19 февраля морозно, весна окажется бурной, а лето - сухим и жарким; золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта в этот день предвещали хорошую погоду в ближайшее время.

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