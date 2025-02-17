До -23 градусов: синоптики подготовили прогноз на рабочую неделю

17.02.2025 | 14:27

На текущей рабочей неделе Пензенскую область ждет похолодание: температурный режим в среднем за сутки окажется на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Такой прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам начальника отдела прогнозирования Светланы Иванковой, территория региона будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. К понижению температур приведут прояснения в плотном облачном покрове.

В дневное время на улице будет от -7 до -14 градусов, в ночное до -23.

«При этом близость атмосферных фронтов обширного циклонического вихря, расположившегося над северными широтами, станет причиной периодического выпадения небольшого снега. Ветер развернется с южного направления на северное», - добавила Светлана Иванкова.

Ранее метеорологи пообещали, что весна в этом году будет аномально теплой почти во всех регионах страны.