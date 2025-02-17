Снос деревьев застройщиками: решение гордумы требует пересмотра

17.02.2025 | 16:06

В Пензе решение не взимать с застройщиков восстановительную стоимость снесенных деревьев хотят признать противоречащим бюджетному законодательству. Соответствующее представление прокурора Ленинского района рассмотрели в понедельник, 17 февраля, на заседании в гордуме.

В документе подчеркивается, что такое освобождение приводит к риску финансовых потерь для бюджета.

Надзорный орган потребовал устранить нарушения: на ближайшей сессии рассмотреть представление прокурора, внести изменения в проект решения по бюджету на 2025 и плановый период 2026-2027 годов и в течение месяца отчитаться о результатах.

Председатель гордумы Денис Соболев не смог ответить на вопросы депутатов, возместит ли теперь застройщик стоимость уже срубленных деревьев.

В ноябре народные избранники поддержали предложение не взимать с застройщиков, которые заканчивали дома для обманутых дольщиков, восстановительную стоимость за снос деревьев на предоставленных им в 2019 и 2020 годах участках.

Благодаря этому планировалось восстановить права компаний, получивших землю по распоряжению губернатора за оказанную дольщикам помощь. Дело в том, что такая льгота предоставлялась ранее, но действие ее завершилось, а воспользоваться ею успели не все.

Остались 3 участка: 2 - на улице Антонова, 1 - в районе улицы 8 Марта, уточнил тогда и. о. начальника управления ЖКХ Михаил Парастаев. Если застройщики воспользуются льготой, бюджет Пензы недополучит 149 млн рублей.

В феврале 2025-го массовая вырубка леса в районе улиц Антонова и Баталина привлекла внимание общественности. Возмущенные местные жители обратились к чиновникам за разъяснениями.

Представитель управления ЖКХ пояснил, что земельные участки, где валят деревья, были предоставлены застройщику в 2019 году. До 2033-го на них должны появиться дома переменной этажности (9 и более этажей).