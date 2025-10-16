На улице Кирова пока не планируют восстанавливать спиленные деревья

16.10.2025 | 20:17

В этом году в Пензе не планируют высаживать новые деревья на улице Кирова - вдоль проезжей части в районе остановки «Детская библиотека» (в направлении центра города).

Зеленые насаждения исчезли отсюда в сентябре. Горожане в Сети писали, что сначала деревья «варварски обрезали каждый год, пока не остались сухие пни».

«Когда высадят деревья на улице Кирова? Вдоль забора женского монастыря 8 пней! Когда-то зеленая улица вся обглодана», - отметила читательница телеграм-канала PenzaInform.

На замечание ответил представитель городского управления ЖКХ. «Мы понимаем ваше сожаление по поводу отсутствия зеленых насаждений на указанном участке улицы Кирова. Однако в текущем году высадка новых деревьев на этом участке не планируется», - сообщил он.

Специалист пообещал, что возможность озеленения улицы обязательно рассмотрят «в последующие годы».