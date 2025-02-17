18 февраля в Пензенской области будет по-зимнему холодно

17.02.2025 | 21:20

Во вторник, 18 февраля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на вторник заметно похолодает: столбик термометра опустится до -18...-23 градусов. В некоторых районах прогнозируется небольшой снег.

Днем 18 февраля на улице будет -9...-14. В ночь на среду небольшой снег продолжится, термометры покажут -13...-18 градусов.

В народном календаре 18 февраля - Агафья Коровница. На Руси подмечали: если в Агафьин день тепло, то и в ближайшем будущем морозов не будет. Холод сулил сухое и жаркое лето.