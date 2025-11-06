Россиянам предложили выдавать именные лекарственные сертификаты

В Госдуму РФ собираются внести законопроект, в котором предлагается выдавать ряду граждан именные лекарственные сертификаты. Об этом в четверг, 6 ноября, в своем телеграм-канале сообщил глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
К посту он прикрепил скрины законопроекта.
В документе предлагается ввести адресную помощь в виде лекарственного сертификата. Воспользоваться мерой смогут малоимущие семьи, одиноко проживающие люди с доходом ниже прожиточного минимума, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и не относящиеся к категории россиян, имеющих право на бесплатные медикаменты.
Номинальная стоимость сертификата составит 25% от прожиточного минимума на душу населения по РФ в месяц. Этот документ станет действовать на территории региона, в котором его выдали. Предъявить его и приобрести препараты можно будет в аптеках, заключивших договор с органом исполнительной власти субъекта РФ.
«Очень актуально для тех, кто не попадает в льготные категории, имеющие право на обеспечение медикаментами, однако испытывает затруднения в их приобретении. Особенно ценно на фоне постоянного роста цен на лекарства», - отметил Нилов.
Финансирование расходов на предоставление меры помощи должен взять на себя федеральный бюджет.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
Новости по теме
- Для участников СВО предусмотрели новую льготу
- Компенсацию за оплату детского сада собрались увеличить
- Многодетным отцам предлагают разрешить досрочный выход на пенсию
- Часть россиян освободят от НДФЛ при продаже жилья
- Для бойцов СВО сделают бесплатным проезд до врачебной комиссии
- Совершеннолетним детям бойцов СВО хотят сохранить льготы
- Ветерану боевых действий выдадут лекарство стоимостью 12 млн рублей
- Проезд для беременных захотели сделать бесплатным
- Семьям с детьми могут дать право на 18-месячные кредитные каникулы
- Жалобы на обеспечение лекарствами примут во временных приемных
Последние новости
- В Пензе продлили срок капитального ремонта Дома молодежи
- 7 ноября в отдельных микрорайонах Пензы отключат свет
- Обязательную регистрацию кошек и собак хотят запустить в 2026 году
- 6 ноября в Пензенской области осадков не прогнозируется
- В полиции рассказали о запуске детских сим-карт
- Стали известны подробности о строительстве крематория в Пензе
- В Пензе онколог рассказала о лучших продуктах для профилактики рака
- На улице Новоселов монтируют последние остановочные павильоны
- С 7 ноября в Пензе закроют выезд с улицы Одесской на М-5
- 6 ноября в Пензе в домах на нескольких улицах не будет света
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!