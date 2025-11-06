7 ноября в отдельных микрорайонах Пензы отключат свет

06.11.2025 | 10:11

Ресурсники анонсировали отключения света в Пензе в пятницу, 7 ноября. В список попали, в частности, адреса в Заре, на Южной Поляне, в Заводском районе, Терновке.

С 8:30 до 10:00 без электричества останутся:

- ул. Книгина, 47; ул. Надежды, 4, уч. 5, 13, 26, 28, 41, 50, 53; ул. Хрустальная, 28, 30, 41; ул. Юбилейная, уч. 389, 396, 399, 400, 403, 406, 416, 420, 424, 427, 434, 439, 444, 459, 460, 464, 475, 482, 486, 494, 498, 500, 501, 511, 522, з/у 488; ул. Янтарная, 9, 23.

С 8:30 до 12:00:

- СНТ Поляна (пос. Бурчиха), уч. 1-5, 9-17, 19-28, 30, 32-46, 48, 50, 53-58, 62-78, 80-91, 93-103, 105-111, 113-116, 118-121, 123, 124, 126-129, 131, 132, 134, 135, 137, 139-141, 143-148, 150-160, 162, 163.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Богданова, 33, 46, 50, 50а, 52; ул. Свердлова, 25, 28, 32, 41; ул. Ялтинская, 17.

- Березовский пер., 14-26 (четные); ул. Водопьянова, 17/12; 1-й пр-д Лескова, 1-7, 9-11, 13-16, 18-36, 38, 40, 42, 44; 2-й пр-д Лескова, 3-13, 15, 17, 19; 3-й пр-д Лескова, 2-5, 12-15; ул. Лескова, 7-12, 14, 15, 15Б, 17/2, 18, 18а, 19, 21, 22, 22а, 23, 25; ул. Ново-Тамбовская, 2-12 (четные), 13-21, 23, 25, 27, 27а; Ново-Тамбовский пр-д, 3, 5; Пихтинский пр-д, 1-7; 1-й Подгорный пр-д, 1-7, 9.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Попова, 36а, 42, 44.

С 10:00 до 12:00:

- 1-й Брусничный пр-д, 9; ул. Магистральная, 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, уч. 2, 5, 11, 16, 18, 19, 28, 29, 32, 52, 59, 62, стр. 64, уч. 66, 73, 75, 76, 82, 84, 87, 88, з/у 18; 2-й Магистральный пр-д, уч. 15, 16, 18, 21, 27, з/у 19а, з/у 22; 3-й Магистральный пр-д, 26; ул. Малоэтажная, 40, 44, 46, 49, 53; 1-й пр-д Новоселов, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 49; 2-й пр-д Новоселов, 14-22 (четные), 26, уч. 28, 29, стр. 30, 31, 33, 35, з/у 27; ул. Новоселов, 60, 60-2, 60а, 60Б, 64, 64а, 64Б, 66, 67, уч. 69, 70, 72, з/у 65.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Аргунова/Левицкого; ул. Боровиковского, 35, 41, 41а, 43а, 43Б, 44-56 (четные), 58, 51-59, 74, 79, стр. 190; 2-й пр-д Левицкого, 13-27 (нечетные); ул. Локтионова, 12, 22, 24, 26;

- ул. Заводская, 9; ул. ИТР, 1а, 8; ул. Лазо, 2а, 4а; ул. Ленина, 8, 10, 10а, 12.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях.