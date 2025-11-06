Общество

Обязательную регистрацию кошек и собак хотят запустить в 2026 году

С 1 сентября 2026 года в России могут ввести обязательную регистрацию домашних собак и кошек. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в Госдуме до конца 2025-го.

К процедуре уже все готово, созданы необходимые условия, пишет «Парламентская газета».

Регистрацию собираются сделать удобной и бесплатной. Для этого станут использовать федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии ФГИС «ВетИС». Для постановки питомца на учет или снятия с него потребуется паспорт владельца и данные о животном (его происхождение, состояние здоровье, вакцинации).

Внести собаку или кошку в реестр можно будет в любой ветеринарной клинике, имеющей доступ к ФГИС «ВетИС». При этом не нужно специально посещать специалиста, достаточно просто дождаться ближайшей вакцинации.

Ранее стало известно, что в стране предложили ограничить количество проживающих в квартире кошек и собак: на 18 кв. м общей площади допустимо не более одной. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ 10 октября.

