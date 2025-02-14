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Общество

В Пензе пациенты смогут определять статус медиков по цвету формы

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Сотрудники клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина в Пензе будут носить медицинскую форму в соответствии с иерархией, установленной в организации.

Цветовая гамма утверждена Минздравом РФ в августе 2024-го. Руководящему составу рекомендуется использовать одежду оттенка, напоминающего цвет вечернего неба, врачебному персоналу - зеленую, среднему звену - светло-зеленую, младшему - фиолетовую.

В конце года для всех работников пензенского учреждения заказали новые комплекты.

«Весь средний медперсонал получил костюмы нежно-мятного цвета, врачи будут носить форму насыщенного зеленого, а у руководителей подразделений отличительным знаком будет темно-синий костюм и белоснежный халат. Кроме того, на всех изделиях имеется логотип больницы», - рассказали в клинике.

Отмечается, что единый стиль - неотъемлемый элемент корпоративной культуры, форма дисциплинирует самих работников, а пациентам дает возможность идентифицировать статус медика.

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