14 февраля в Пензенской области ожидаются туман и небольшой снег

13.02.2025 | 22:00

В пятницу, 14 февраля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут -8...-13 градусов, в отдельных районах - до -18. Местами ожидаются туман, слабая изморозь.

Днем прогнозируется -4...-9 градусов, в ночь на субботу - снова -8...-13 и снег.

В народном календаре 14 февраля - Трифон Мышегон. На Руси верили: каков Трифон - таковы будут и оставшиеся дни месяца. Снег 14 февраля сулил весенние дожди, а туман - скорое наступление хорошей погоды.