На улице Ерик переносят контактную сеть для новой дороги

08.02.2025 | 13:10

В субботу, 8 февраля, в Пензе прошло выездное совещание на дороге в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка, где идет реконструкция и возводится железнодорожный путепровод.

Планерку с руководителями регионального управления строительства и подрядной организации провел зампред областного правительства Сергей Воронцов.

«В настоящее время на объекте ведется перенос коммуникаций, в частности контактной сети и системы связи. После окончания этого этапа начнется забивка трубошпунта для укрепления временной железной дороги», - сообщили в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

По итогам совещания дорожным строителям поставили задачу ускорить темпы работ.

Реконструкция, запланированная в несколько этапов, началась в ноябре 2024 года и должна завершиться в 2027-м. После ее окончания появятся 4 полосы движения по 3,5 метра каждая, а высота в месте пересечения с железной дорогой достигнет 4,5 метра.