Предпринимателям хотят дать право заключать ученические договоры

07.02.2025 | 20:32

Российским предпринимателям (юрлицам и ИП) хотят разрешить заключать ученические договоры, в том числе со студентами техникумов, колледжей и вузов. Минтруд представил на общественное обсуждение законопроект, подготовленный по поручению Владимира Путина.

«Ученический договор - соглашение между работодателем и гражданином, в соответствии с которым работодатель за свой счет направляет гражданина на обучение в образовательную организацию, а гражданин обязуется отработать по полученной квалификации в течение определенного срока у работодателя», - объяснили в ведомстве.

В отличие от договоров целевого обучения, предназначенных только для получения среднего профессионального или высшего образования, ученические можно заключать для переподготовки, повышения квалификации и освоения конкретного навыка, говорится на сайте министерства.

«В ряде случаев ребятам, которые получают высшее или среднее профессиональное образование, для успешного трудоустройства необходим, например, дополнительный навык работы с конкретной программой или технологией. Ученический договор позволяет компаниям оплатить такое дополнительное короткое обучение, с тем чтобы студент успешно приступил к работе у них», - пояснил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

Согласно законопроекту, работодатель должен сразу сообщить о размере зарплаты будущему сотруднику. Кроме того, на время обучения он обязан установить обучающемуся стипендию и оплачивать производственную практику.