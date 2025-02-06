На нескольких улицах в Пензе отключат отопление и горячую воду

06.02.2025 | 17:17

В пятницу, 7 февраля, из-за ремонта сетей в домах некоторых пензенцев отключат горячую воду и отопление. Ресурсов не будет в период с 7:00 до 21:00.

Подача тепла прекратится по адресам:

- ул. Герцена, 17/8, 37, 44, 44а, 44Б, 46;

- ул. Дзержинского, 29, 31, 33/19, 35;

- ул. Толстого, 2, 4, 6, 7 (детский сад № 56), 10;

- ул. Луначарского, 39, 41 (областное УМВД РФ), 43, 45, 47 (детский сад № 56), 49, 51;

- ул. Пролетарская, 20, 22, 24, 26, 26а (школа № 47), 52.

Горячей воды не будет по адресам:

- ул. Луначарского, 39, 43, 45, 47, 49, 51;

- ул. Герцена, 17/8, 44, 46;

- ул. Дзержинского, 29, 31, 33/19, 35;

- ул. Пролетарская, 20, 22, 24, 26, 26а (школа № 47), 52.

- ул. Толстого, 2, 4, 6, 7, 10.

Как только ремонт закончится, подача возобновится, предупредили коммунальщики.

Ранее сообщалось, что с 6 февраля из-за ремонтно-восстановительных работ на теплосетях перекрыли движение по улице Герцена - в районе пересечения с Жемчужной. Участок станет доступен в 00:00 11 февраля.