Сетевое издание|18+|Четверг|6 фев 2025|19:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

На нескольких улицах в Пензе отключат отопление и горячую воду

Печать
Telegram

В пятницу, 7 февраля, из-за ремонта сетей в домах некоторых пензенцев отключат горячую воду и отопление. Ресурсов не будет в период с 7:00 до 21:00.

Подача тепла прекратится по адресам:

- ул. Герцена, 17/8, 37, 44, 44а, 44Б, 46;

- ул. Дзержинского, 29, 31, 33/19, 35;

- ул. Толстого, 2, 4, 6, 7 (детский сад № 56), 10;

- ул. Луначарского, 39, 41 (областное УМВД РФ), 43, 45, 47 (детский сад № 56), 49, 51;

- ул. Пролетарская, 20, 22, 24, 26, 26а (школа № 47), 52.

Горячей воды не будет по адресам:

- ул. Луначарского, 39, 43, 45, 47, 49, 51;

- ул. Герцена, 17/8, 44, 46;

- ул. Дзержинского, 29, 31, 33/19, 35;

- ул. Пролетарская, 20, 22, 24, 26, 26а (школа № 47), 52.

- ул. Толстого, 2, 4, 6, 7, 10.

Как только ремонт закончится, подача возобновится, предупредили коммунальщики.

Ранее сообщалось, что с 6 февраля из-за ремонтно-восстановительных работ на теплосетях перекрыли движение по улице Герцена - в районе пересечения с Жемчужной. Участок станет доступен в 00:00 11 февраля.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте