На улице Герцена в Пензе перекрыли движение

06.02.2025 | 16:43

В четверг, 6 февраля, в администрации Пензы сообщили о перекрытии движения на улице Герцена - в районе пересечения с Жемчужной.

Тепловики проводят ремонтно-восстановительные работы.

«По информации ресурсоснабжающей организации, предполагается, что участок станет доступен для движения в 00:00 11 февраля», - уточнили в мэрии.

Утром 6 февраля в одном из пензенских телеграм-каналов появилось сообщение о провале посреди проезжей части на улице Герцена и идущем оттуда паре.

«Провалился асфальт на дороге, где ездят машины. Парит, никому никакого нет дела. Это где Герцена, 12», - уточнял автор.