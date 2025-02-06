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Общество

Днем 7 февраля пензенцев ждет комфортная зимняя погода

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По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 7 февраля, в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами - слабая изморозь.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с.

В ночь на пятницу будет холодно: термометры покажут -8...-13 градусов, в отдельных районах - до -18.

Днем прогнозируется -2...-7 градусов, в ночь на субботу - снова -8...-13, местами - до -18 градусов.

В народном календаре 7 февраля - Григорий-весноуказатель. На Руси верили: если на Григория поют синицы, то скоро ударят морозы. Снег в этот день означал, что зима в следующем году настанет не скоро.

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