Днем 7 февраля пензенцев ждет комфортная зимняя погода

06.02.2025 | 22:00

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 7 февраля, в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами - слабая изморозь.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с.

В ночь на пятницу будет холодно: термометры покажут -8...-13 градусов, в отдельных районах - до -18.

Днем прогнозируется -2...-7 градусов, в ночь на субботу - снова -8...-13, местами - до -18 градусов.

В народном календаре 7 февраля - Григорий-весноуказатель. На Руси верили: если на Григория поют синицы, то скоро ударят морозы. Снег в этот день означал, что зима в следующем году настанет не скоро.