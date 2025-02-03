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Общество

4 февраля в Пензенской области ожидается снегопад

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По данным Приволжского УГМС, во вторник, 4 февраля, в Пензенской области будет облачно. Ожидается снег, местами сильный, в некоторых районах - слабая метель.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник прогнозируется -3...-8 градусов, местами пройдет небольшой снег.

Днем термометры покажут -4...+1; в ночь на среду - снова -3...-8 градусов, снег продолжится.

В народном календаре 4 февраля - Тимофей-полузимник. На Руси считали, что с этого дня начинаются самые жестокие вьюги и метели. Также народ верил: если на Тимофея видно солнце в небе, весна будет ранней.

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