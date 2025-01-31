В регионе за год из-за выезда на встречку погибло 84 человека

31.01.2025 | 19:07

Сотрудники ГАИ провели в Пензенской области операцию «Встречная полоса», чтобы предупредить аварии с серьезными последствиями.

По статистике, часто дорожно-транспортные происшествия происходят из-за нарушений. В прошлом году в регионе случилось 324 аварии из-за выезда на встречную полосу, в результате которых погибли 84 человека и 534 получили травмы.

Полицейские снова вышли на дороги, чтобы проверить, как водители соблюдают правила. В результате они составили 80 протоколов за выезд на встречную полосу.

В соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ за данное нарушение наказывают штрафом в размере 7 500 рублей, отметила начальник отделения по пропаганде БДД управления Госавтоинспекции УМВД по Пензенской области Юлия Кулигина.

Кроме того, автолюбитель может лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев.