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Общество

В регионе за год из-за выезда на встречку погибло 84 человека

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Сотрудники ГАИ провели в Пензенской области операцию «Встречная полоса», чтобы предупредить аварии с серьезными последствиями.

В регионе за год из-за выезда на встречку погибло 84 человека

По статистике, часто дорожно-транспортные происшествия происходят из-за нарушений. В прошлом году в регионе случилось 324 аварии из-за выезда на встречную полосу, в результате которых погибли 84 человека и 534 получили травмы.

В регионе за год из-за выезда на встречку погибло 84 человека

Полицейские снова вышли на дороги, чтобы проверить, как водители соблюдают правила. В результате они составили 80 протоколов за выезд на встречную полосу.

В регионе за год из-за выезда на встречку погибло 84 человека

В соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ за данное нарушение наказывают штрафом в размере 7 500 рублей, отметила начальник отделения по пропаганде БДД управления Госавтоинспекции УМВД по Пензенской области Юлия Кулигина.

Кроме того, автолюбитель может лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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