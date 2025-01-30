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Общество

В последний день января в Пензенской области ожидается дождь

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По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 31 января, в Пензенской области будет облачно. Местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с.

В ночь на пятницу также обещают небольшой дождь с мокрым снегом в большинстве районов. На улице будет -3...+2 градуса.

Днем ожидается -1...+4, в ночь на субботу, 1 февраля, - снова -3...+2 градуса.

В народном календаре 31 января - Афанасьев день. На Руси Афанасия прозвали Ломоносом: в этот день обычно наступали сильнейшие морозы. Люди говорили: «Пришел Афанасий-ломонос - береги щеки и нос». Если день все же выдавался теплым, ждали ранней весны.

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