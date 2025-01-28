Участок улицы Толстого в Пензе частично перекрыли на 3 недели

28.01.2025 | 17:59

Во вторник, 28 января, на улице Толстого в Пензе, вблизи ее пересечения с Луначарского, частично перекрыли движение.

Речь идет об отрезке в районе торгового центра «Метелица».

Причина - проведение работ по технологическому присоединению водопровода.

«Открыть движение на данном участке дороги планируется после 17 февраля», - сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы.

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Источник фото № 2 - УЖКХ г. Пензы.