Участок улицы Толстого в Пензе частично перекрыли на 3 недели

Во вторник, 28 января, на улице Толстого в Пензе, вблизи ее пересечения с Луначарского, частично перекрыли движение.
Речь идет об отрезке в районе торгового центра «Метелица».
Причина - проведение работ по технологическому присоединению водопровода.
«Открыть движение на данном участке дороги планируется после 17 февраля», - сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы.
Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Источник фото № 2 - УЖКХ г. Пензы.
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