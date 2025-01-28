На Олимпийской аллее ликвидируют аварийные деревья

28.01.2025 | 17:04

В Пензе на Олимпийской аллее проводят опиловку аварийных деревьев. Об этом во вторник, 28 января, сообщили в парке Белинского.

Горожан, планирующих здесь прогуляться, призвали быть острожными.

С территории регулярно убирают больные и сухостойные деревья. Как объясняют специалисты, снесенную растительность в большинстве случаев вывозят на грузовом транспорте. Но иногда проезд невозможен, и тогда все сжигают. Об этом заранее предупреждают в МЧС.

Так, яму с огнем на аллее горожане заметили в середине декабря прошлого года. «Опять жгут костры. Совершенно не задумываются, что рядом - жилые дома. Есть и маленькие дети, и больные люди-астматики. Дышать дымом не все могут», - возмутилась пензячка.

Ранее сообщалось, что горожане опасаются гулять по Олимпийской аллее из-за участившихся случаев падения деревьев. Так, 25 ноября 2024 года одно рухнуло на 41-летнего мужчину, совершавшего пробежку. Он скончался в больнице от травмы головы.

2 декабря свалившийся ствол перекрыл пешеходную дорожку. При падении он зацепил сети ЛЭП, поэтому одна из бетонных опор также оказалась на земле. Прикрепленные к ней олимпийские кольца сорвало.