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Общество

В Кузнецке зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ среди детей

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Заболеваемость ОРВИ в Кузнецке растет, встречаются случаи ковида и гриппа. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила на планерке с главой города начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения Татьяна Калмыкова.

«Зарегистрировано ОРВИ за прошедшую неделю 293 случая, из них практически 50% - это дети. Ковид зарегистрирован в 19 случаях, из них 10% - это дети. Грипп - 3 случая по городу», - доложила она.

Особенно заметен рост числа заболевших среди школьников, подчеркнула Татьяна Калмыкова.

На прошлой неделе в Пензенской области из-за подъема заболеваемости начали распускать учеников на карантин. По состоянию на 23 января была полностью закрыта по ОРВИ одна школа, это интернат для глухих и слабослышащих детей на улице Тимирязева в Пензе.

В пяти других учебных заведениях распустили 15 классов, сообщили в минобре.

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