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Учеба

В Пензе одну школу закрыли на карантин из-за ОРВИ

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В Пензенской области из-за подъема заболеваемости учеников начали распускать на карантин. О сложившейся ситуации рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

По состоянию на 23 января одна школа полностью закрыта по ОРВИ. Это интернат для глухих и слабослышащих детей на улице Тимирязева в Пензе.

В 5 других учебных заведениях распущены 15 классов, пояснили в минобре.

Ранее в областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за неделю с 13 по 19 января в регионе зарегистрировали 1 606 случаев ОРВИ (на 336,4% больше, чем за предыдущий период) и 5 - гриппа. 21,6% заразившихся - дети.

Конкретно в Пензе выявили 545 случаев ОРВИ. Динамика к предыдущей неделе составила +126,1%.

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