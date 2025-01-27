В Пензе одну школу закрыли на карантин из-за ОРВИ

27.01.2025 | 13:31

В Пензенской области из-за подъема заболеваемости учеников начали распускать на карантин. О сложившейся ситуации рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

По состоянию на 23 января одна школа полностью закрыта по ОРВИ. Это интернат для глухих и слабослышащих детей на улице Тимирязева в Пензе.

В 5 других учебных заведениях распущены 15 классов, пояснили в минобре.

Ранее в областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за неделю с 13 по 19 января в регионе зарегистрировали 1 606 случаев ОРВИ (на 336,4% больше, чем за предыдущий период) и 5 - гриппа. 21,6% заразившихся - дети.

Конкретно в Пензе выявили 545 случаев ОРВИ. Динамика к предыдущей неделе составила +126,1%.