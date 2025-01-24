25 января пензенцев ждет морозная погода

В субботу, 25 января, жителей Пензенской области ждет морозный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.
Ночью столбики термометров задержатся в пределах -9...-14 градусов, днем остановятся на -3...-8. Подует южный ветер со скоростью до 10 метров в секунду.
Погода будет облачной с прояснениями, в некоторых районах ожидается небольшой снег.
Ранее синоптики сообщили, что в субботу и воскресенье территория региона останется под влиянием антициклона. Температура останется пониженной. Однако уже в понедельник, 27-го числа, регион в очередной раз окажется во власти теплого и влажного воздуха с Атлантики.
25 января в народном календаре - Татьянин день. В старину верили, что снег на Татьяну сулит дождливое лето, а метель - засуху.
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