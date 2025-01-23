В регионе создали условия для оказания медпомощи военнослужащим

23.01.2025 | 20:17

В Пензенской области по решению оперативного штаба созданы условия для оказания медицинской помощи военнослужащим, сообщили в региональном правительстве.

Места организовали на базе одного из учреждений здравоохранения, куда дополнительно приобрели оборудования на 47 млн рублей: рентгеновский аппарат, 4 операционных стола, наркозные дыхательные аппараты, ультразвуковой аппарат анестезиолога, прикроватные мониторы пациента.

В больнице лечатся военнослужащие из разных регионов России, но большинство - из Пензенской области.

13 ноября Владимир Путин подписал указ о дифференциации выплат военнослужащим в зависимости от тяжести увечий, полученных при выполнении задач СВО.

Ранее всем раненым полагалось по 3 млн рублей без учета степени тяжести травмы. Новый указ предусматривает, что размер поддержки будут определять исходя из тяжести увечья (ранения, травмы, контузии).

Максимальная сумма составит 3 млн рублей, она предусмотрена для бойцов, получивших тяжелые увечья. Для военнослужащих с легкими ранениями размер поддержки составит 1 млн рублей, с иными травмами - 100 тыс. рублей.

14 ноября Президент РФ подписал указ о разовых выплатах участникам спецоперации, которые в результате ранения получили инвалидность. В таком случае им перечислят 4 млн рублей - с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья (ранения, травмы, контузии).