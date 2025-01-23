Мошенники начали скупать аккаунты детей в соцсетях

23.01.2025 | 15:41

Украинские мошенники начали охоту за аккаунтами юных россиян в соцсетях. За доступ они предлагают детям деньги, а потом от их имени рассылают призывы к диверсиям и ложные сообщения о терактах.

По данным телеграм-канала Shot, злоумышленники не могут создавать аккаунты сами, потому что личность владельца сим-карты, выпущенной в России, должна быть подтверждена. Обойти ограничения пытаются с помощью детей, покупают их активированные учетные записи по 7-10 долларов за штуку.

Школьники соглашаются на сделку, не понимая последствий, а они могут быть серьезными.

На проблему обратили внимание в Роскачестве. Руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко подчеркнул, что происходящее вызывает тревогу.

«Такие действия могут привести к уголовной ответственности несовершеннолетних. Важно понимать, что в современном мире цифровые следы не исчезают бесследно, и передача доступа к личным аккаунтам, даже за деньги, является серьезным правонарушением», - отметил он.

По словам Кузьменко, контроль за безопасностью в соцсетях необходимо усилить - платформы должны активно выявлять и блокировать подозрительные аккаунты, а также предупреждать пользователей о рисках передачи учетных записей другим людям.