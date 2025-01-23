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Общество

24 января в Пензенской области будет комфортная зимняя погода

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По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 24 января, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой снег.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу также обещают небольшой снег. На улице будет -8...-13 градусов.

Днем ожидается -4...-9, в ночь на субботу - снова -8...-13 градусов и небольшой снег.

В народном календаре 24 января - Федосеев день. На Руси подмечали: морозы в это время предвещают затяжные холода, а тепло - раннюю весну.

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