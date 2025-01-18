Сетевое издание|18+|Суббота|18 янв 2025|18:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

На Крещение синоптики прогнозируют пензенцам мокрый снег с дождем

Печать
Telegram

В воскресенье, 19 января, в Пензенской области погода будет нетипичной для Крещения: как правило, в эту пору стоят морозы, однако этот год станет исключением.

По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в течение суток температура воздуха в регионе ожидается в пределах -3...+2 градусов.

Ночью подует юго-западный ветер, днем он сменит направление на северо-западное. Его скорость составит 7-12 м/с.

Небо затянет облаками. На протяжении всего воскресенья ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем.

Именно такую погоду на Крещение, снежную и пасмурную, в старину считали предвестницей дождливого и сырого лета. Сильная метель в этот день обещала снегопады и морозы в первой половине весны, а дождь означал, что и весь январь будет таким же.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте