На Крещение синоптики прогнозируют пензенцам мокрый снег с дождем

18.01.2025 | 15:53

В воскресенье, 19 января, в Пензенской области погода будет нетипичной для Крещения: как правило, в эту пору стоят морозы, однако этот год станет исключением.

По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в течение суток температура воздуха в регионе ожидается в пределах -3...+2 градусов.

Ночью подует юго-западный ветер, днем он сменит направление на северо-западное. Его скорость составит 7-12 м/с.

Небо затянет облаками. На протяжении всего воскресенья ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем.

Именно такую погоду на Крещение, снежную и пасмурную, в старину считали предвестницей дождливого и сырого лета. Сильная метель в этот день обещала снегопады и морозы в первой половине весны, а дождь означал, что и весь январь будет таким же.