В Пензе 7-летнюю пациентку с редкой болезнью лечат чудо-гелем

17.01.2025 | 21:41

В пятницу, 17 января, в центре генных дерматозов Пензенской области первая маленькая пациентка начала получать терапию инновационным препаратом «Беремаген геперпавек».

Семилетняя девочка страдает дистрофической формой буллезного эпидермолиза - редким генетическим заболеванием. Из-за мутации в генах радикально снижается прочность кожи, а в тяжелых случаях - слизистых оболочек.

По словам главного врача Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергея Рыбалкина, до недавнего времени для буллезного эпидермолиза существовала лишь симптоматическая терапия, направленная на заживление ран. Однако с развитием генной терапии появился гель для местного применения «Беремаген геперпавек».

«В месте нанесения лекарства клетки кожи, не способные до этого нормально вырабатывать коллаген из-за генетической поломки, на определенное время обретут способность функционировать как здоровые. Препарат позволяет затягиваться ранам на коже у пациентов с самыми тяжелыми формами буллезного эпидермолиза, а эффект от его применения достаточно пролонгирован», - пояснил Сергей Рыбалкин.

У препарата сложные парвила хранения, особая техника смешивания и нанесения. Кроме того, необходимо учитывать соответствие генетики пациента показаниям применения препарата и многое другое. Терапию нужно проходить еженедельно, курс лечения девочки продлится полгода. Медики рассчитывают, что раны будут заживать быстрее, значительно снизится риск появления рецидивирующих и хронических ран, хронических осложнений.