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Общество

В Кузнецке в 2025 году преобразят «Аллею новорожденных»

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В Кузнецке в наступившем году намерены благоустроить «Аллею новорожденных». Она расположена на улице Ленина, вдоль детской больницы.

Как рассказали в городской администрации, сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию.

Помимо «Аллеи новорожденных», в Кузнецке планируют благоустроить детскую спортивную площадку на улице Минской, в районе школы № 8.

Сами кузнечане просят обустроить не аллею, а парковку рядом с детской больницей. Существующих мест не хватает, в учреждение приезжают люди не только из города, но и районов области.

«Думаю, уместно было бы сделать там нормальную парковку, а аллею благоустроить на территории больницы. Там много прекрасных деревьев, цветов. И вид был бы у больницы совсем другой, и с малышами было бы где погулять, и машины спокойно оставить!» - предложил автор поста в местной группе соцсети «ВКонтакте». Публикация набрала более 680 лайков.

Ранее стало известно, что в Кузнецке в 2024 году в городском родильном доме на свет появились 618 малышей: 292 девочки и 326 мальчиков.

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Источник — фото pixabay.com
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