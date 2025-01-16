В Кузнецке в 2025 году преобразят «Аллею новорожденных»

16.01.2025 | 21:33

В Кузнецке в наступившем году намерены благоустроить «Аллею новорожденных». Она расположена на улице Ленина, вдоль детской больницы.

Как рассказали в городской администрации, сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию.

Помимо «Аллеи новорожденных», в Кузнецке планируют благоустроить детскую спортивную площадку на улице Минской, в районе школы № 8.

Сами кузнечане просят обустроить не аллею, а парковку рядом с детской больницей. Существующих мест не хватает, в учреждение приезжают люди не только из города, но и районов области.

«Думаю, уместно было бы сделать там нормальную парковку, а аллею благоустроить на территории больницы. Там много прекрасных деревьев, цветов. И вид был бы у больницы совсем другой, и с малышами было бы где погулять, и машины спокойно оставить!» - предложил автор поста в местной группе соцсети «ВКонтакте». Публикация набрала более 680 лайков.

Ранее стало известно, что в Кузнецке в 2024 году в городском родильном доме на свет появились 618 малышей: 292 девочки и 326 мальчиков.