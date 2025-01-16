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Общество

В Госдуме предложили повысить выплаты остатка маткапитала

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В четверг, 16 января, депутаты от разных фракций внесли в Госдуму законопроект об увеличении суммы остатка средств материнского капитала, которую семьи с детьми могут получить в виде единовременной выплаты.

Сейчас выплата производится тем, у кого на сертификате маткапитала осталось ровно 10 000 рублей и меньше.

Законопроектом предлагается повысить порог до 20 000 рублей.

В пояснительной записке говорится, что сделать это нужно из-за резкого роста цен на многие товары и услуги, в том числе на школьную форму и школьные принадлежности.

Выплату остатков маткапитала в России начали в сентябре. За то, чтобы семьи могли получить неистраченные деньги, в июле выступил Президент России Владимир Путин.

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