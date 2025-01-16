В Госдуме предложили повысить выплаты остатка маткапитала

16.01.2025 | 20:42

В четверг, 16 января, депутаты от разных фракций внесли в Госдуму законопроект об увеличении суммы остатка средств материнского капитала, которую семьи с детьми могут получить в виде единовременной выплаты.

Сейчас выплата производится тем, у кого на сертификате маткапитала осталось ровно 10 000 рублей и меньше.

Законопроектом предлагается повысить порог до 20 000 рублей.

В пояснительной записке говорится, что сделать это нужно из-за резкого роста цен на многие товары и услуги, в том числе на школьную форму и школьные принадлежности.

Выплату остатков маткапитала в России начали в сентябре. За то, чтобы семьи могли получить неистраченные деньги, в июле выступил Президент России Владимир Путин.