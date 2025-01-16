Руководство местного управления СКР примет зареченцев и сердобчан

16.01.2025 | 21:06

В пятницу, 17 января, исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Сергей Родионов проведет личный прием граждан в Зареченском межрайонном следственном отделе.

Встретиться с Сергеем Родионовым можно будет с 15:00 до 16:00 по адресу: г. Пенза, ул. Ростовская, д. 52.

Во вторник, 21 января, личный прием граждан пройдет в Сердобском межрайонном следственном отделе. С людьми с 16:00 до 18:00 будет общаться первый заместитель руководителя следственного управления Петр Юдин.

Межрайонный следственный отдел располагается по адресу: г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 10а.

«Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам 8 (8412) 63-64-71, 63-64-72. Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.