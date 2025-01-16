Пособие по уходу за ребенком захотели увеличить

16.01.2025 | 15:41

Размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет предложили пересмотреть и повысить с 40% до 60% среднего заработка родителя. Соответствующий законопроект внесли в базу Госдумы РФ.

«Минимальный размер пособия по уходу за ребенком не соответствует уровню прожиточного минимума для детей во всех субъектах Российской Федерации», - говорится в документе.

Так, в Пензенской области минимальная сумма выплаты составляет 12 592 рубля, тогда как прожиточный минимум для детей в регионе в 2025 году равен 14 449 рублям.

В законопроекте предлагается установить минимальный размер пособия на уровне 100% величины прожиточного минимума для детей, принятой в регионе. Повышение суммы, по мнению авторов инициативы, поспособствует росту рождаемости, снижению уровня бедности семей, улучшению их благосостояния.

В начале ноября прошлого года министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пообещал, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком продолжит расти. По его словам, к 2027 году сумма может дойти до 97 000 рублей.