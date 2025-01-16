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Общество

Отключение отопления и ГВС: ремонт трубопровода на ул. Чкалова завершен

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Ремонт тепломагистрали на улице Чкалова в Пензе завершен, сообщили ресурсники в 17:42 четверга, 16 января.

«В настоящее время ведется заполнение системы», - добавили специалисты.

Дефект на трубопроводе был выявлен в районе дома № 41. Отключение коснулось улиц Красной, Куйбышева, Советской, Володарского, Богданова, Карла Маркса, Лермонтова, Чкалова, Свердлова, Тамбовской, Ново-Тамбовской, Водопьянова. Ресурсники предупредили, что оно продлится до полуночи.

Прокуратура Первомайского района Пензы объявила о проведении проверки по факту аварийного отключения отопления и подачи горячей воды. По информации надзорного ведомства, ресурса лишились 62 многоквартирных дома и 7 социально значимых организаций.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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Источник — фото областной прокуратуры
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