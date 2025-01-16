В Пензе более 10 улиц остались без отопления

В четверг, 16 января, жители более 10 улиц Пензы оказались без отопления и горячего водоснабжения. Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, это связано с ремонтом теплосетей.
Отключение произведено по следующим адресам:
- ул. Красная, 3, 5а, 7, 9, 11а, 24а, 26, 26а (детский сад № 52), 29, 31, 33/51, 33а, 35, 40Б, 45, 49, 49а, 51а, 54 (гимназия № 1), 64, 64а, 65, 67, 72, 74Б;
- ул. Куйбышева, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 15а, 21/48, 35, 43, 45 (Музей народного творчества), 45г (филиал детского сада № 52), 47;
- ул. Лермонтова, 5 (Пензенский областной медицинский колледж), 12;
- ул. Чкалова, 1, 3, 4, 41, 49, 55;
- ул. К. Маркса, 6, 12, 28, 28Б, 30;
- ул. Советская, 2;
- ул. Володарского, 1 (гимназия № 4 «Ступени»);
- ул. Богданова, 33Б;
- ул. Свердлова, 38, 38а, 40/13, 49, 77, 79а;
- ул. Красная/Свердлова, 19/55;
- ул. Тамбовская, 1, 1Б, 9, 11;
- ул. Водопьянова, 28 (школа № 65/23);
- ул. Ново-Тамбовская, 9 (Пензенская областная туберкулезная больница), 20, 22;
- ул. Маршала Крылова, 13;
- ПГУ;
- парк Белинского.
Планируется, что ограничение подачи ресурса продлится до полуночи.
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