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Общество

Одной категории педагогов помогут с покупкой жилья

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Научным работникам и преподавателям, востребованным при реализации ключевых проектов в агропроме, планируют предоставлять стимулирующие выплаты, в том числе для приобретения дома или квартиры.

Аналогичную поддержку для решения жилищных вопросов предложат и учителям, которые ведут занятия у школьников в агротехнологических классах.

Ситуация с нехваткой кадров в агропромышленном комплексе обсуждалась на оперативном совещании председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами, состоявшемся в понедельник, 13 января.

Профильную государственную программу развития сельского хозяйства скорректировали с учетом поручений Президента РФ.

«Мы предусмотрели также возмещение расходов по заключенным ученическим договорам, а также соглашениям о целевом обучении. Кроме того, частично восполним оплату труда и проживания учащихся на производственной практике, чтобы молодежи было проще освоиться на предприятии, если ребята захотят вернуться туда для постоянного трудоустройства», - процитировала Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

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