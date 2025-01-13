Ночь на старый Новый год в Пензенской области будет снежной

13.01.2025 | 21:10

14 января, когда наступит Новый год по старому стилю, в Пензенской области будет облачная погода, местами небольшой снег.

В ночь на вторник за окном окажется -3...-8 градусов, днем воздух прогреется незначительно - до -1...-6.

В течение суток ветер сменит направление с западного на юго-западное, его порывы достигнут 6-11 метров в секунду.

Ранее специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объяснили, что в начале недели на погоду в регионе будут влиять атмосферные фронты циклонических вихрей, при прохождении которых ожидаются снег различной интенсивности и усиление ветра.

В старину верили, что выпавший на старый Новый год снег предвещает хороший урожай. Если он будет мелким и легким, это сулит скорое улучшение погоды.