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Общество

Прогноз погоды на неделю: перепады температуры сохранятся

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Погода на первой полноценной рабочей неделе 2025 года останется неустойчивой. Это констатировали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Основные «роли» останутся за атмосферными фронтами циклонических вихрей, при прохождении которых ожидаются снег различной интенсивности и усиление ветра. Однако в отдельные дни из-за установления антциклонального поля атмосферного давления ожидается передышка в осадках», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим по-прежнему будет повышенным. По ночам уличные термометры станут показывать от -1 до -8 градусов, днем - от -6 до +4.

Ранее метеорологи центра погоды «Фобос» заявили, что в январе зима явно будет «в упадке», волны потепления-похолодания сохранятся в Пензенской области до конца января.

«Начавшийся год поражает аномалией тепла на большей части страны с положительным отклонением температуры от климатической нормы, которое достигает 4…9 градусов, а местами 12 градусов. По предварительным оценкам, настоящей зимы не будет», - рассказали синоптики.

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