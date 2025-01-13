Прогноз погоды на неделю: перепады температуры сохранятся

Погода на первой полноценной рабочей неделе 2025 года останется неустойчивой. Это констатировали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Основные «роли» останутся за атмосферными фронтами циклонических вихрей, при прохождении которых ожидаются снег различной интенсивности и усиление ветра. Однако в отдельные дни из-за установления антциклонального поля атмосферного давления ожидается передышка в осадках», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
По ее словам, температурный режим по-прежнему будет повышенным. По ночам уличные термометры станут показывать от -1 до -8 градусов, днем - от -6 до +4.
Ранее метеорологи центра погоды «Фобос» заявили, что в январе зима явно будет «в упадке», волны потепления-похолодания сохранятся в Пензенской области до конца января.
«Начавшийся год поражает аномалией тепла на большей части страны с положительным отклонением температуры от климатической нормы, которое достигает 4…9 градусов, а местами 12 градусов. По предварительным оценкам, настоящей зимы не будет», - рассказали синоптики.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀