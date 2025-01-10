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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, стоит ли бояться оспы обезьян

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Вспышка оспы обезьян в Китае не представляет новых угроз для России. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Эпицентром заболевания в 2024 году стала Центральная Африка. Теперь групповой случай заражения выявили и в Поднебесной: вирус нашли у иностранца, приехавшего из Конго, а затем еще у четверых людей, которые с ним контактировали.

В РПН пояснили, что за ситуацией ведется круглосуточное наблюдение, а в России уже приняты меры для выявления заболевания. Существуют современные тест-системы для быстрого обнаружения вируса и вакцина для профилактики.

При этом, планируя зарубежные поездки, россиянам следует проявлять осторожность: избегать контакта с животными, которые могут переносить вирус (это в основном грызуны и приматы), и соблюдать гигиену.

«При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам - пользоваться маской и соблюдать гигиену рук», - отметили в ведомстве.

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